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HOW OLD IS THIS HOUSE

Россия больших городов

Проект картографического издательства «Кон-Тики»
о возрасте домов 80 крупнейших городов страны
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Артур Кислицын
куратор проекта how-old-is-this.house
Мы собрали открытые данные о зданиях в большинстве крупных городов России по состоянию на 2022 год: годы постройки, площадь, этажность и другие параметры.

В проект вошли города с населением более 250 тысяч человек по данным переписи 2010 года.

Ниже результат первичного анализа полученного датасета. Мы подчеркнули интересные закономерности и составили интерактивные графики.
Всего в отобранных городах живёт около 70 миллионов человек
почти половина населения России.
Возраст зданий мы разделили на 10 исторических периодов:
Видно, что в большинстве городов позднесоветская архитектура доминирует и формирует их облик, хотя найдётся несколько исключений.
Распределение общей площади домов (?) по историческим периодам и городам (в %):
⠀⠀⠀
Застройка дореволюционной и довоенной эпох — это настоящая редкость. Лишь в нескольких городах она занимает считаные проценты.

То же можно сказать и о зданиях сталинских времён.
Распределение общей площади домов (?) по историческим периодам и городам (в %):

Дореволюционная Россия

до 1917 года
Топ 8 городов по площади сохранившейся дореволюционной застройки:
Санкт-Петербург (46 млн м²)
Москва (21 млн м²)
Нижний Новгород (2,5 млн м²)
Самара (2,3 млн м²)
Ростов-на-Дону (2 млн м²)
Астрахань (1,9 млн м²)
Саратов (1,7 млн м²)
Казань (1,7 млн м²)
При этом дореволюционная архитектура скромно доминирует в совсем других городах.
В Санкт-Петербурге каждый 6-й м2 недвижимости был возведён до 1917 года. В Астрахани и Владикавказе — почти каждый 10-й м2.
Топ 9 городов по доле площади сохранившейся дореволюционной застройки:
Санкт-Петербург (17%)
Астрахань (8%)
Владикавказ (8%)
Калининград (6%) **
Томск (5%)
Таганрог (5%)
Кострома (5%)
Ростов-на-Дону (4%)
Саратов (4%)

** Под дореволюционной застройкой в Калининграде понимается всё, возведённое до конца Первой Мировой войны и революции в Германии
А где всё ещё можно почувствовать дух дореволюционной России?
Там, где больше всего сохранилась историческая городская среда, а не отдельные дома. Мы попробовали оцифровать этот параметр (количество дореволюционных зданий, в радиусе 100 метров от которых 75% площади зданий возведены до 1917 года)
Топ 9 городов с сохранившейся исторической городской средой
Количество зданий, в радиусе 100 метров от которых 75% площади основания построек возведены до 1917 года
Санкт-Петербург (11 000)
Москва (4500)
Нижний Новгород (900)
Самара (600)
Астрахань (500)
Калининград (400)
Казань (400)
Ярославль (350)
Тула (300)

Авангардная Россия

с 1918 по 1929 год
Топ 7 городов по площади сохранившейся застройки авангардного периода:
Москва (7,6 млн м²)
Санкт-Петербург (1,8 млн м²)
Иваново (900 тыс. м²)
Калининград (810 тыс. м²)
Екатеринбург (800 тыс. м²)
Ростов-на-Дону (670 тыс. м²)
Нижний Новгород (660 тыс. м²)

3-е и 5-е место в рейтинге отошло к Иванову и Екатеринбургу — городам, чьё авангардистское наследие привлекает всё больше туристического интереса.

4-м остаётся Калининград, где в годы Веймарской республики было развёрнуто активное домостроительство.

7-й это Нижний Новгород, он известен крупными рабочими посёлками, появившимися в этот период.
Топ 5 городов по доле площади сохранившихся домов периода авангарда:
Калининград (4%)
Иваново (4%)
Таганрог (2%)
Москва (1,5%)
Ростов-на-Дону (1,5%)

Послереволюционная застройка до сих пор занимает существенную долю только в двух городах: в Иванове и Калининграде.

Следом идёт Таганрог, где в 1920-е появилось множество индивидуальных усадебных домов, Москва и Ростов-на-Дону.

Россия тридцатых

с 1930 по 1939 год
Топ 6 городов по площади сохранившейся застройки России тридцатых:
Москва (18 млн м²)
Санкт-Петербург (7,8 млн м²)
Нижний Новгород (4,6 млн м²)
Новосибирск (1,8 млн м²)
Екатеринбург (1,3 млн м²)
Самара (1,3 млн м²)
Больше всего зданий этого периода было возведено в Москве, где началась перестройка центра, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде — крупном промышленном центре СССР в 1930-е годы. Впервые на диаграммах появляется Новосибирск, активный рост которого как раз начался в этот период.
Топ 8 городов по доле площади сохранившейся застройки России тридцатых:
Нижний Новгород (6%)
Архангельск (5%)
Улан-Удэ (4%)
Таганрог (4%)
Иваново (4%)
Мурманск (3%)
Москва (3%)
Санкт-Петербург (3%)
Ранняя сталинская застройка по-прежнему во-многом определяет облик центров Нижнего Новгорода (более 5%), Архангельска, Иванова, Улан-Удэ, Москвы и Мурманска. В Таганроге в 1930-е годы всё ещё активно строились дома усадебного типа.

Военная и послевоенная Россия

с 1940 по 1956 год
Позднесталинская застройка составляет более 10% застройки Магнитогорска, Нижнего Тагила — крупных уральских промышленных центров. В десятку также вошли Волгоград, Новокузнецк, Самара, Челябинск, Иваново, Петрозаводск, Брянск, Кемерово.

Топ 12 городов по площади сохранившейся застройки военной и послевоенной России:
Магнитогорск (11%)
Нижний Тагил (10,5%)
Волгоград (10%)
Новокузнецк (8%)
Самара (7%)
Челябинск (6%)
Иваново (6%)
Петрозаводск (6%)
Брянск (6%)
Кемерово (6%)
Таганрог (6%)
Воронеж (6%)

Сталинской застройки (мы выделили период 1930-1956) больше всего в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Перми, Челябинске, Омске.

Хрущёвская Россия

с 1957 по 1964 год
Топ 8 городов по доли площади сохранившейся хрущёвской застройки:
Новокузнецк (17%)
Волгоград (15%)
Тула (14%)
Нижний Тагил (14%)
Мурманск (12%)
Магнитогорск (12%)
Стерлитамак (12%)
Кемерово (12%)
Таких домов на текущий момент больше всего, ожидаемо, в Москве и Санкт-Петербурге. В пятёрке лидеров также Нижний Новгород (где в 1957 году зародился горьковский метод народной стройки), Пермь и Екатеринбург.

При этом сегодня хрущёвская застройка занимает наибольшую долю в городах, чья промышленная мощь росла в 1960-е в Новокузнецке, Волгограде, Туле, Нижнем Тагиле.

Россия эпохи застоя

с 1965 по 1985 год
Топ 8 городов по доли площади сохранившейся брежневской застройки:
Мурманск (54%)
Курган (46%)
Набережные Челны (45%)
Волжский (44%)
Архангельск (42%)
Нижний Тагил (41%)
Владимир (40%)
Череповец (39%)
Более половины всей застройки Мурманска составляют строения
1965 – 1985 гг.

Также очень высока доля в Кургане, Набережных Челнах, Тольятти (оба — крупные позднесоветские центры автомобилестроения, где по сути появлялся новый модернистский город-мегарайон), Волжском, Архангельске, Нижнем Тагиле и Владимире.

Постперестроечная Россия

с 1991 по 1999 год
Топ 8 городов по доли площади застройки постперестроечного периода (1991-1999):
Чебоксары (13%)
Белгород (13%)
Липецк (12%)
Якутск (12%)
Йошкар-Ола (12%)
Сургут (12%)
Тольятти (12%)
Вологда (11%)
На облик города постперестроечная эпоха весомо повлияла в Чебоксарах (где наблюдался активный рост населения), Белгороде, Липецке, Якутске, Йошкар-Оле, Сургуте, Тольятти, Вологде.

Каждый 10-й м2 недвижимости был возведён в 90-е в Воронеже, Твери, Брянске, Тюмени, Ставрополе, Орле, Чите, Казани.

Россия нулевых

с 2000 по 2009 год
Топ 12 городов по доли площади застройки нулевых (2000-2009):
Казань (28%)
Химки (25%)
Балашиха (22%)
Ставрополь (20%)
Белгород (20%)
Санкт-Петербург (19%)
Якутск (19%)
Тюмень (19%)
Калининград (18%)
Подольск (18%)
Томск (18%)
Грозный (18%)
Наиболее заметный след эта эпоха оставила в Казани, подмосковных Химках, Балашихе и Подольске, Ставрополе, Белгороде, Санкт-Петербурге, Якутске, Тюмени, Грозном, Калининграде и Томске. В этих городах примерно каждый 5-й – 6-й м2 был возведён 15-20 лет назад, а в столице Татарстана — каждый четвёртый!

Россия десятых

с 2010 по 2020 год
Топ 9 городов по доли площади застройки десятых (2010-2020):
Краснодар (55%)
Сочи (47%)
Махачкала (44%)
Балашиха (43%)
Новороссийск (41%)
Химки (40%)
Тюмень (37%)
Ставрополь (36%)
Сургут (35%)
Более половины зданий Краснодара построены в это десятилетие. В Сочи, Махачкале, Балашихе, Новороссийске доля суммарной площади самых новых зданий превышает 40%.
Всего постсоветская застройка занимает, как и ожидалось, гигантские доли в упомянутых городах.

Особенно выделим те, где два из трёх м2 или каждый 2-й м2 недвижимости был возведён после 1991 года:
Топ 15 городов по доли площади застройки в период с 1991 по 2020 год:
Краснодар (75%)
Химки (70%)
Балашиха (69%)
Сочи (68%)
Тюмень (66%)
Махачкала (66%)
Ставрополь (66%)
Якутск (64%)
Сургут (63%)
Новороссийск (59%)
Калининград (55%)
Подольск (54%)
Казань (54%)
Белгород (52%)
Новосибирск (51%)

Где живут россияне?

В крупнейших городах России каждый третий горожанин живёт в пяти- или девятиэтажном доме хрущёвской и брежневской эпохи.

Пятиэтажка шестидесятых по-прежнему остаётся самым распространённым типом жилья.
При этом есть интересное исключение — дореволюционные дома. Почти каждый пятый квадратный метр в многоквартирных домах Петербурга был возведён до 1917 года. Таких показателей близко нет ни в каком-либо другом городе России (в Москве — лишь чуть больше 1%).

– В Астрахани, Ростове-на-Дону и Владикавказе почти 5% жилья дореволюционного периода.
– В Калининграде довоенный немецкий жилой фонд (до 1945 года) суммарно составляет более 10%.
Топ 12 городов по доле дореволюционной жилой застройки:
Санкт-Петербург (17%)
Астрахань (4%)
Ростов-на-Дону (4%)
Владикавказ (4%)
Калининград (3%)
Кострома (3%)
Томск (3%)
Тамбов (3%)
Махачкала (2,5%)
Саратов (2,5%)
Чита (2,5%)
Самара (2,5%)

P.S.

Наши данные – открытые, их можно посмотреть на карте или скачать. Надеемся, что они будут полезны широкой аудитории и из них получится выцепить ещё много чего интересного, несмотря на наличие в них немалого количества неточностей.

Аналитика в этой статье — первый взгляд, лишь попытка изучить набор данных. У него есть свои ограничения и проблемы, о которых я подробнее написал в статье о всём процессе сбора и обработки.

Буду рад услышать комментарии и замечания!
Хочется сказать спасибо...

Саше Качкаеву — за идею всероссийского чудо-скрипта, его разработку и воплощение, за поддержку кода и меня самого в процессе всего сбора данных;
команде Геосемантики — за неоценимую техническую помощь в сборе данных и крутецкой их визуализации;
всем авторам 14 классических карт возраста домов, чей опыт лёг в основу всероссийского проекта;
Никите Славину — за основание проекта и его поддержку на всём пути.
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