Россия больших городов

При этом есть интересное исключение — дореволюционные дома. Почти каждый пятый квадратный метр в многоквартирных домах Петербурга был возведён до 1917 года. Таких показателей близко нет ни в каком-либо другом городе России (в Москве — лишь чуть больше 1%).



– В Астрахани, Ростове-на-Дону и Владикавказе почти 5% жилья дореволюционного периода.

– В Калининграде довоенный немецкий жилой фонд (до 1945 года) суммарно составляет более 10%.