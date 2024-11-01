HOW OLD IS THIS HOUSE
Россия больших городов
Проект картографического издательства «Кон-Тики»
о возрасте домов 80 крупнейших городов страны
о возрасте домов 80 крупнейших городов страны
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Артур Кислицын
куратор проекта how-old-is-this.house
Мы собрали открытые данные о зданиях в большинстве крупных городов России по состоянию на 2022 год: годы постройки, площадь, этажность и другие параметры.
В проект вошли города с населением более 250 тысяч человек по данным переписи 2010 года.
Ниже результат первичного анализа полученного датасета. Мы подчеркнули интересные закономерности и составили интерактивные графики.
Всего в отобранных городах живёт около 70 миллионов человек —
почти половина населения России.
почти половина населения России.
Возраст зданий мы разделили на 10 исторических периодов:
Видно, что в большинстве городов позднесоветская архитектура доминирует и формирует их облик, хотя найдётся несколько исключений.
общая площадь дома
общая (поэтажная) площадь дома = площадь по контуру дома × количество этажей
⠀⠀⠀
Застройка дореволюционной и довоенной эпох — это настоящая редкость. Лишь в нескольких городах она занимает считаные проценты.
То же можно сказать и о зданиях сталинских времён.
То же можно сказать и о зданиях сталинских времён.
Дореволюционная Россия
до 1917 года
Топ 8 городов по площади сохранившейся дореволюционной застройки:
Санкт-Петербург (46 млн м²)
Москва (21 млн м²)
Нижний Новгород (2,5 млн м²)
Самара (2,3 млн м²)
Ростов-на-Дону (2 млн м²)
Астрахань (1,9 млн м²)
Саратов (1,7 млн м²)
Казань (1,7 млн м²)
Москва (21 млн м²)
Нижний Новгород (2,5 млн м²)
Самара (2,3 млн м²)
Ростов-на-Дону (2 млн м²)
Астрахань (1,9 млн м²)
Саратов (1,7 млн м²)
Казань (1,7 млн м²)
При этом дореволюционная архитектура скромно доминирует в совсем других городах.
В Санкт-Петербурге каждый 6-й м2 недвижимости был возведён до 1917 года. В Астрахани и Владикавказе — почти каждый 10-й м2.
В Санкт-Петербурге каждый 6-й м2 недвижимости был возведён до 1917 года. В Астрахани и Владикавказе — почти каждый 10-й м2.
Топ 9 городов по доле площади сохранившейся дореволюционной застройки:
Санкт-Петербург (17%)
Астрахань (8%)
Владикавказ (8%)
Калининград (6%) **
Томск (5%)
Таганрог (5%)
Кострома (5%)
Ростов-на-Дону (4%)
Саратов (4%)
** Под дореволюционной застройкой в Калининграде понимается всё, возведённое до конца Первой Мировой войны и революции в Германии
Астрахань (8%)
Владикавказ (8%)
Калининград (6%) **
Томск (5%)
Таганрог (5%)
Кострома (5%)
Ростов-на-Дону (4%)
Саратов (4%)
** Под дореволюционной застройкой в Калининграде понимается всё, возведённое до конца Первой Мировой войны и революции в Германии
А где всё ещё можно почувствовать дух дореволюционной России?
Там, где больше всего сохранилась историческая городская среда, а не отдельные дома. Мы попробовали оцифровать этот параметр (количество дореволюционных зданий, в радиусе 100 метров от которых 75% площади зданий возведены до 1917 года)
Топ 9 городов с сохранившейся исторической городской средой
Количество зданий, в радиусе 100 метров от которых 75% площади основания построек возведены до 1917 года
Количество зданий, в радиусе 100 метров от которых 75% площади основания построек возведены до 1917 года
Санкт-Петербург (11 000)
Москва (4500)
Нижний Новгород (900)
Самара (600)
Астрахань (500)
Калининград (400)
Казань (400)
Ярославль (350)
Тула (300)
Москва (4500)
Нижний Новгород (900)
Самара (600)
Астрахань (500)
Калининград (400)
Казань (400)
Ярославль (350)
Тула (300)
Авангардная Россия
с 1918 по 1929 год
Топ 7 городов по площади сохранившейся застройки авангардного периода:
Москва (7,6 млн м²)
Санкт-Петербург (1,8 млн м²)
Иваново (900 тыс. м²)
Калининград (810 тыс. м²)
Екатеринбург (800 тыс. м²)
Ростов-на-Дону (670 тыс. м²)
Нижний Новгород (660 тыс. м²)
– 3-е и 5-е место в рейтинге отошло к Иванову и Екатеринбургу — городам, чьё авангардистское наследие привлекает всё больше туристического интереса.
– 4-м остаётся Калининград, где в годы Веймарской республики было развёрнуто активное домостроительство.
– 7-й это Нижний Новгород, он известен крупными рабочими посёлками, появившимися в этот период.
Санкт-Петербург (1,8 млн м²)
Иваново (900 тыс. м²)
Калининград (810 тыс. м²)
Екатеринбург (800 тыс. м²)
Ростов-на-Дону (670 тыс. м²)
Нижний Новгород (660 тыс. м²)
– 3-е и 5-е место в рейтинге отошло к Иванову и Екатеринбургу — городам, чьё авангардистское наследие привлекает всё больше туристического интереса.
– 4-м остаётся Калининград, где в годы Веймарской республики было развёрнуто активное домостроительство.
– 7-й это Нижний Новгород, он известен крупными рабочими посёлками, появившимися в этот период.
Топ 5 городов по доле площади сохранившихся домов периода авангарда:
Калининград (4%)
Иваново (4%)
Таганрог (2%)
Москва (1,5%)
Ростов-на-Дону (1,5%)
Послереволюционная застройка до сих пор занимает существенную долю только в двух городах: в Иванове и Калининграде.
Следом идёт Таганрог, где в 1920-е появилось множество индивидуальных усадебных домов, Москва и Ростов-на-Дону.
Иваново (4%)
Таганрог (2%)
Москва (1,5%)
Ростов-на-Дону (1,5%)
Послереволюционная застройка до сих пор занимает существенную долю только в двух городах: в Иванове и Калининграде.
Следом идёт Таганрог, где в 1920-е появилось множество индивидуальных усадебных домов, Москва и Ростов-на-Дону.
Россия тридцатых
с 1930 по 1939 год
Топ 6 городов по площади сохранившейся застройки России тридцатых:
Москва (18 млн м²)
Санкт-Петербург (7,8 млн м²)
Нижний Новгород (4,6 млн м²)
Новосибирск (1,8 млн м²)
Екатеринбург (1,3 млн м²)
Самара (1,3 млн м²)
Санкт-Петербург (7,8 млн м²)
Нижний Новгород (4,6 млн м²)
Новосибирск (1,8 млн м²)
Екатеринбург (1,3 млн м²)
Самара (1,3 млн м²)
Больше всего зданий этого периода было возведено в Москве, где началась перестройка центра, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде — крупном промышленном центре СССР в 1930-е годы. Впервые на диаграммах появляется Новосибирск, активный рост которого как раз начался в этот период.
Топ 8 городов по доле площади сохранившейся застройки России тридцатых:
Нижний Новгород (6%)
Архангельск (5%)
Улан-Удэ (4%)
Таганрог (4%)
Иваново (4%)
Мурманск (3%)
Москва (3%)
Санкт-Петербург (3%)
Архангельск (5%)
Улан-Удэ (4%)
Таганрог (4%)
Иваново (4%)
Мурманск (3%)
Москва (3%)
Санкт-Петербург (3%)
Ранняя сталинская застройка по-прежнему во-многом определяет облик центров Нижнего Новгорода (более 5%), Архангельска, Иванова, Улан-Удэ, Москвы и Мурманска. В Таганроге в 1930-е годы всё ещё активно строились дома усадебного типа.
Военная и послевоенная Россия
с 1940 по 1956 год
Позднесталинская застройка составляет более 10% застройки Магнитогорска, Нижнего Тагила — крупных уральских промышленных центров. В десятку также вошли Волгоград, Новокузнецк, Самара, Челябинск, Иваново, Петрозаводск, Брянск, Кемерово.
Топ 12 городов по площади сохранившейся застройки военной и послевоенной России:
Магнитогорск (11%)
Нижний Тагил (10,5%)
Волгоград (10%)
Новокузнецк (8%)
Самара (7%)
Челябинск (6%)
Иваново (6%)
Петрозаводск (6%)
Брянск (6%)
Кемерово (6%)
Таганрог (6%)
Воронеж (6%)
Сталинской застройки (мы выделили период 1930-1956) больше всего в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Перми, Челябинске, Омске.
Нижний Тагил (10,5%)
Волгоград (10%)
Новокузнецк (8%)
Самара (7%)
Челябинск (6%)
Иваново (6%)
Петрозаводск (6%)
Брянск (6%)
Кемерово (6%)
Таганрог (6%)
Воронеж (6%)
Сталинской застройки (мы выделили период 1930-1956) больше всего в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Перми, Челябинске, Омске.
Хрущёвская Россия
с 1957 по 1964 год
Топ 8 городов по доли площади сохранившейся хрущёвской застройки:
Новокузнецк (17%)
Волгоград (15%)
Тула (14%)
Нижний Тагил (14%)
Мурманск (12%)
Магнитогорск (12%)
Стерлитамак (12%)
Кемерово (12%)
Волгоград (15%)
Тула (14%)
Нижний Тагил (14%)
Мурманск (12%)
Магнитогорск (12%)
Стерлитамак (12%)
Кемерово (12%)
Таких домов на текущий момент больше всего, ожидаемо, в Москве и Санкт-Петербурге. В пятёрке лидеров также Нижний Новгород (где в 1957 году зародился горьковский метод народной стройки), Пермь и Екатеринбург.
При этом сегодня хрущёвская застройка занимает наибольшую долю в городах, чья промышленная мощь росла в 1960-е — в Новокузнецке, Волгограде, Туле, Нижнем Тагиле.
При этом сегодня хрущёвская застройка занимает наибольшую долю в городах, чья промышленная мощь росла в 1960-е — в Новокузнецке, Волгограде, Туле, Нижнем Тагиле.
Россия эпохи застоя
с 1965 по 1985 год
Топ 8 городов по доли площади сохранившейся брежневской застройки:
Мурманск (54%)
Курган (46%)
Набережные Челны (45%)
Волжский (44%)
Архангельск (42%)
Нижний Тагил (41%)
Владимир (40%)
Череповец (39%)
Курган (46%)
Набережные Челны (45%)
Волжский (44%)
Архангельск (42%)
Нижний Тагил (41%)
Владимир (40%)
Череповец (39%)
Более половины всей застройки Мурманска составляют строения
1965 – 1985 гг.
Также очень высока доля в Кургане, Набережных Челнах, Тольятти (оба — крупные позднесоветские центры автомобилестроения, где по сути появлялся новый модернистский город-мегарайон), Волжском, Архангельске, Нижнем Тагиле и Владимире.
1965 – 1985 гг.
Также очень высока доля в Кургане, Набережных Челнах, Тольятти (оба — крупные позднесоветские центры автомобилестроения, где по сути появлялся новый модернистский город-мегарайон), Волжском, Архангельске, Нижнем Тагиле и Владимире.
Постперестроечная Россия
с 1991 по 1999 год
Топ 8 городов по доли площади застройки постперестроечного периода (1991-1999):
Чебоксары (13%)
Белгород (13%)
Липецк (12%)
Якутск (12%)
Йошкар-Ола (12%)
Сургут (12%)
Тольятти (12%)
Вологда (11%)
Белгород (13%)
Липецк (12%)
Якутск (12%)
Йошкар-Ола (12%)
Сургут (12%)
Тольятти (12%)
Вологда (11%)
На облик города постперестроечная эпоха весомо повлияла в Чебоксарах (где наблюдался активный рост населения), Белгороде, Липецке, Якутске, Йошкар-Оле, Сургуте, Тольятти, Вологде.
Каждый 10-й м2 недвижимости был возведён в 90-е в Воронеже, Твери, Брянске, Тюмени, Ставрополе, Орле, Чите, Казани.
Каждый 10-й м2 недвижимости был возведён в 90-е в Воронеже, Твери, Брянске, Тюмени, Ставрополе, Орле, Чите, Казани.
Россия нулевых
с 2000 по 2009 год
Топ 12 городов по доли площади застройки нулевых (2000-2009):
Казань (28%)
Химки (25%)
Балашиха (22%)
Ставрополь (20%)
Белгород (20%)
Санкт-Петербург (19%)
Якутск (19%)
Тюмень (19%)
Калининград (18%)
Подольск (18%)
Томск (18%)
Грозный (18%)
Химки (25%)
Балашиха (22%)
Ставрополь (20%)
Белгород (20%)
Санкт-Петербург (19%)
Якутск (19%)
Тюмень (19%)
Калининград (18%)
Подольск (18%)
Томск (18%)
Грозный (18%)
Наиболее заметный след эта эпоха оставила в Казани, подмосковных Химках, Балашихе и Подольске, Ставрополе, Белгороде, Санкт-Петербурге, Якутске, Тюмени, Грозном, Калининграде и Томске. В этих городах примерно каждый 5-й – 6-й м2 был возведён 15-20 лет назад, а в столице Татарстана — каждый четвёртый!
Россия десятых
с 2010 по 2020 год
Топ 9 городов по доли площади застройки десятых (2010-2020):
Краснодар (55%)
Сочи (47%)
Махачкала (44%)
Балашиха (43%)
Новороссийск (41%)
Химки (40%)
Тюмень (37%)
Ставрополь (36%)
Сургут (35%)
Сочи (47%)
Махачкала (44%)
Балашиха (43%)
Новороссийск (41%)
Химки (40%)
Тюмень (37%)
Ставрополь (36%)
Сургут (35%)
Более половины зданий Краснодара построены в это десятилетие. В Сочи, Махачкале, Балашихе, Новороссийске доля суммарной площади самых новых зданий превышает 40%.
Всего постсоветская застройка занимает, как и ожидалось, гигантские доли в упомянутых городах.
Особенно выделим те, где два из трёх м2 или каждый 2-й м2 недвижимости был возведён после 1991 года:
Особенно выделим те, где два из трёх м2 или каждый 2-й м2 недвижимости был возведён после 1991 года:
Топ 15 городов по доли площади застройки в период с 1991 по 2020 год:
Краснодар (75%)
Химки (70%)
Балашиха (69%)
Сочи (68%)
Тюмень (66%)
Махачкала (66%)
Ставрополь (66%)
Якутск (64%)
Сургут (63%)
Новороссийск (59%)
Калининград (55%)
Подольск (54%)
Казань (54%)
Белгород (52%)
Новосибирск (51%)
Химки (70%)
Балашиха (69%)
Сочи (68%)
Тюмень (66%)
Махачкала (66%)
Ставрополь (66%)
Якутск (64%)
Сургут (63%)
Новороссийск (59%)
Калининград (55%)
Подольск (54%)
Казань (54%)
Белгород (52%)
Новосибирск (51%)
Где живут россияне?
В крупнейших городах России каждый третий горожанин живёт в пяти- или девятиэтажном доме хрущёвской и брежневской эпохи.
Пятиэтажка шестидесятых по-прежнему остаётся самым распространённым типом жилья.
Пятиэтажка шестидесятых по-прежнему остаётся самым распространённым типом жилья.
При этом есть интересное исключение — дореволюционные дома. Почти каждый пятый квадратный метр в многоквартирных домах Петербурга был возведён до 1917 года. Таких показателей близко нет ни в каком-либо другом городе России (в Москве — лишь чуть больше 1%).
– В Астрахани, Ростове-на-Дону и Владикавказе почти 5% жилья дореволюционного периода.
– В Калининграде довоенный немецкий жилой фонд (до 1945 года) суммарно составляет более 10%.
– В Астрахани, Ростове-на-Дону и Владикавказе почти 5% жилья дореволюционного периода.
– В Калининграде довоенный немецкий жилой фонд (до 1945 года) суммарно составляет более 10%.
Топ 12 городов по доле дореволюционной жилой застройки:
Санкт-Петербург (17%)
Астрахань (4%)
Ростов-на-Дону (4%)
Владикавказ (4%)
Калининград (3%)
Кострома (3%)
Томск (3%)
Тамбов (3%)
Махачкала (2,5%)
Саратов (2,5%)
Чита (2,5%)
Самара (2,5%)
Астрахань (4%)
Ростов-на-Дону (4%)
Владикавказ (4%)
Калининград (3%)
Кострома (3%)
Томск (3%)
Тамбов (3%)
Махачкала (2,5%)
Саратов (2,5%)
Чита (2,5%)
Самара (2,5%)
P.S.
Наши данные – открытые, их можно посмотреть на карте или скачать. Надеемся, что они будут полезны широкой аудитории и из них получится выцепить ещё много чего интересного, несмотря на наличие в них немалого количества неточностей.
Аналитика в этой статье — первый взгляд, лишь попытка изучить набор данных. У него есть свои ограничения и проблемы, о которых я подробнее написал в статье о всём процессе сбора и обработки.
Буду рад услышать комментарии и замечания!
Аналитика в этой статье — первый взгляд, лишь попытка изучить набор данных. У него есть свои ограничения и проблемы, о которых я подробнее написал в статье о всём процессе сбора и обработки.
Буду рад услышать комментарии и замечания!
Хочется сказать спасибо...
– Саше Качкаеву — за идею всероссийского чудо-скрипта, его разработку и воплощение, за поддержку кода и меня самого в процессе всего сбора данных;
– команде Геосемантики — за неоценимую техническую помощь в сборе данных и крутецкой их визуализации;
– всем авторам 14 классических карт возраста домов, чей опыт лёг в основу всероссийского проекта;
– Никите Славину — за основание проекта и его поддержку на всём пути.
– Саше Качкаеву — за идею всероссийского чудо-скрипта, его разработку и воплощение, за поддержку кода и меня самого в процессе всего сбора данных;
– команде Геосемантики — за неоценимую техническую помощь в сборе данных и крутецкой их визуализации;
– всем авторам 14 классических карт возраста домов, чей опыт лёг в основу всероссийского проекта;
– Никите Славину — за основание проекта и его поддержку на всём пути.